Рауф Мамедов на пороге Топ-20 на чемпионате Европы
В Скопье (Северная Македония) стартовал чемпионат Европы по шахматам Фишера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире участвуют азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.
После пяти туров наилучшие результаты показывает Мамедов, набравший 3,5 очка. Он занимает 22-е место, всего в полшага от Топ-20. На полбалла от него отстает Мурадлы, который находится на 36-й позиции.
Чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в 11 туров и включает 142 участника.
Напоминаем, что шахматы Фишера - это разновидность шахмат, предложенная 11-м чемпионом мира Робертом Фишером. Отличие от классических шахмат заключается в случайной расстановке фигур на первом и восьмом рядах доски с определенными ограничениями.
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