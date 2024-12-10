Рауф Мамедов на пороге Топ-20 на чемпионате Европы

В Скопье (Северная Македония) стартовал чемпионат Европы по шахматам Фишера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире участвуют азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.

После пяти туров наилучшие результаты показывает Мамедов, набравший 3,5 очка. Он занимает 22-е место, всего в полшага от Топ-20. На полбалла от него отстает Мурадлы, который находится на 36-й позиции.

Чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в 11 туров и включает 142 участника.

Напоминаем, что шахматы Фишера - это разновидность шахмат, предложенная 11-м чемпионом мира Робертом Фишером. Отличие от классических шахмат заключается в случайной расстановке фигур на первом и восьмом рядах доски с определенными ограничениями.