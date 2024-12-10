В Азербайджане вводят штраф за продажу упакованных для медучреждений лекарств

Устанавливаются штрафы за розничную продажу упакованных для медицинских учреждений лекарственных средств.

Об этом говорится в поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Согласно законопроекту, за розничную продажу упакованных для медицинских учреждений лекарственных средств должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - на сумму от 5000 до 7000 манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

За продажу, хранение или импорт лекарственных средств, заведомо некачественных, не отвечающих требованиям нормативно-технической документации, неизвестного происхождения, с истекшим сроком годности, требующих государственной регистрации в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", но не прошедших государственную регистрацию, а также за производство, продажу, хранение с целью продажи или импорта поддельных лекарственных средств, приведших по неосторожности к причинению легкого вреда здоровью, должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, юридические лица - на сумму от семи тысяч до девяти тысяч манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.