Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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