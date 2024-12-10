https://news.day.az/officialchronicle/1714230.html Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации - ФОТО 10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации - ФОТО
10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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