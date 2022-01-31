Новая «Легенда» на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Отечественный Театр оперы и балета умеет бережно сохранять академические традиции: достаточно взглянуть на афишу оперных и балетных постановок театра, в которой представлена азербайджанская и зарубежная классика. При этом, сохраняя традиции, театр устремлён в будущее - репертуарная "копилка" периодически пополняется новыми красочными спектаклями, в том числе музыкально-сценическими постановками на музыку азербайджанских композиторов на весьма актуальную патриотическую тематику, которая, без сомнения, находит отклик у зрителей. Один из подобных примеров процесса культурных инноваций Театра оперы и балета стало появление на афишах балета "Легенда Каспия" Лалы Джафаровой (композитор также является автором либретто), в постановке балетмейстера Камиллы Гусейновой и под музыкальным руководством Орхана Гашимова премьера которого состоялась в минувший выходной.

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Стало хорошей традицией театра представлять в феврале премьеру нового балетного спектакля. На сей раз выбор пал на балет отечественного композитора в основе сюжетной канвы которого военно-политический конфликт двух правителей - Ибрагим-шаха и правителя Хазарии. И на фоне всех этих общеполитических перипетий, любовь дочери правителя хазаров - Тюркан и персидского военачальника Турана обречена на трагический финал. Спустя годы Туран в поединке убивает военачальника противоборствующей стороны Огуза, слишком поздно осознав, что стал убийцей своего сына.

Выявлению активного пульса, каким наполнен сюжет, способствует образно-рельефная музыка балета. Это злая "колючая" дробь ударных, поддерживающих звучание медных духовых, раскрывающих военизированную махину, мрачную атмосферу дворца Ибрагим-шаха. Это жизнерадостный мир хазаров, музыкальный материал, связанный с азербайджанскими народными истоками. Это и романтическая светлая "окрашенность" любовных дуэтов: моментами ласково-трепетная, моментами экспрессивная.

Очаровывает не менее запоминающаяся (и в плане драматургического построения, и в плане хореографического текста) режиссерская концепция Камиллы Гусейновой. Несмотря на номерную мозаичную составляющую, каждая сцена балета гармонично вплетается в причудливый орнамент всего балетного спектакля. В целом разнообразие хореографических приёмов в спектакле предостаточно: это и использование национальной хореолексики в кордебалетных номерах, раскрывающих мир хазаров; это и использование принципа "домино" (одно движение задает ритм другому, наподобие цепной реакции) в сцене встречи Турана и Тюркан; интересное использование формы Pas de trois (танец из трёх участников) в танце-разногласия между правителем Хазарии и Тураном, и пытающихся их примирить Тюркан, а также танец-согласие в сцене сновидения Огуза с участием юного воина и его родителей. Особо пленяют любовные сцены спектакля - первая встреча (в "обрамлении" женского кордебалета) раскрывающая чувства влюблённых - словно мир вращается только вокруг них; первое пластически "многомерное" Адажио, завершающееся первым поцелуем; а также второе Адажио, выражающее отчаяние влюблённых, смирившихся в разлукой (всевозможные поддержки, в том числе эффектное горизонтальное положение "лёжа спиной на плече партнёра", в позе attitude на бедре партнёра" призваны подчеркнуть их протест, неприятие разлуки).

Дабы скрепить номерную структуру балетной постановки балетмейстер вводит в прологе и в эпилогетанец волн Каспия (драматургический приём "кольцевого обрамления"). В своих предыдущих постановках К.Гусейнова неизменно обращается к символико-аллегорической трактовке сюжетной канвы. И в данном спектакле, в Эпилоге, на фоне волн появляются все основные участники драмы - влюблённые (по середине сцены), их сын, правители. Данная образная концепция вводит в фабулу балета новую смысловую объемность: понятия Время и Вечность. Сюжетно-хореографическая фабула спектакля выстроена так, что главные персонажи балета не сразу становятся участниками исторических событий, они последовательно "вовлекаются" в них: Вечность (волны седого Каспия) входит во Временной поток (завязка действия), наступает Время истории (любовь на фоне противостояния двух держав), чтобы затем снова стать Вечностью.

Автора этих строк очаровала прима балетной труппы театра Аян Эйвазова. В плане актерского воплощения, А.Эйвазова создала яркий запоминающийся образ своей героини в развитии, в выразительной трансформации: от лучезарной, излучающей радость любви принцессы в кругу подруг до отчаявшейся, понимающей свою обреченность в сценах расставания с любимым и сыном. И всё мужское окружение вполне достойно смотрелось рядом с такой обаятельной партнершей. Сеймур Гадиев в партии Туран был порывисто романтичен, Анар Микаилов в партии хазарского правителя - мужественен и благородно сдержан, Макар Ферштандт замечательно передавал в энергии танца честолюбие и властность персидского шаха, Ислам Мамедов - юношескую беспечность и мечтания Огуза.

Нельзя не отметить замечательное прочтение балетной партитуры "Легенды Каспия" оркестром театра под руководством Орхана Гашимова. Работоспособность молодого маэстро, с отличием окончившего Московскую Консерваторию и освоившего солидный репертуар в столь короткий срок просто приятно поражает. Интересный факт в творчестве О.Гашимова - маэстро первоначально прошёл обучение в классе композиции известного российского композитора и педагога В.Г.Тарнопольского, а завершил своё обучение в классе оперно-симфонического дирижирования С.Д.Дяченко. Поэтому думается, у маэстро всегда присутствует, с позволения сказать, "двойной" профессиональный интерес (композиторский и дирижёрский) в освоении неизвестной партитуры впервые представляемой публике. В оркестре были слышны и неспешный плеск волн Каспия; и грозные фанфары, возвещающие захватнические амбиции Ибрагим-шаха; и мерцание звёзд в предфинальной сцене сновидения; ощущалась красочно-яркая, радостная атмосфера мира хазар; улавливалoсь гармоничное созвучие струнных (воплощающих женское начало) и соло трубы (проявление мужского, воинского начала и доблести) в первом любовном дуэте.

В целом любовь, интриги, батальные сцены нового балета "Легенда Каспия" на сцене Театра оперы и балета словно "вырывают" зрителей из реального мира, перенося их в эпоху "когда мир был юным". Впрочем, "колесо истории" имеет тенденцию сделав полный оборот, возвращаться в исходное положение, вызывая ощущения дежавю (уже пережитого). А такие спектакли всегда интригуют - и сибаритов-интеллектуалов, и завсегдатаев-балетоманов, и тех, кто ищет в постановках новизну, зрелищность и яркие эмоции.