Азербайджанский вокалист признан лучшим на сцене Карнеги-холл –American International Vocal Competition of Opera Singers

Молодой талантливый вокалист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Урфан Джафаров завоевал золотую медаль на международном вокальном конкурсе оперных певцов - American International Vocal Competition of Opera Singers 2023, который прошел Нью-Йорке (США), сообщил Trend оперный певец, передает Day.Az.

Азербайджанский вокалист занял первое место на международном конкурсе, участниками которого стали оперные певцы из 67 стран мира. Конкурс проходил в несколько этапов, которые стартовали в 2022 году.

По словам Урфана Джафарова, для него большая гордость, что он стал первым азербайджанцем, представившим нашу страну с сольным выступлением в одном из самых известных концертных залов мира - Карнеги-холл.

"Это значимое событие, впервые азербайджанский вокалист выступил на престижной сцене Карнеги-холл и занял первое место на международном конкурсе American International Vocal Competition of Opera Singers с участием представителей из 67 стран мира", - отметил оперный певец.

Отметим, что конкурс American International Vocal Competition of Opera Singers - одна из платформ, которая позволяет молодым исполнителям выступить с сольным концертом на сцене Карнеги-холл - престижного концертного зала в Нью-Йорке.

Урфан Джафаров - лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог - народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Гасымова.