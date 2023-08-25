В Центре творчества в Шамахы прошло мероприятие в рамках II Национального фестиваля гурама (лоскутная техника), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было проведено при организационной поддержке Исполнительной власти Шамахинского района. Оно началось с шествия, за которым последовали мастер-классы, демонстрация образцов декоративно-прикладного искусства и ярмарка-продажа. Также гостям фестиваля был продемонстрирован процесс создания изделий гурама, были даны ответы на их вопросы.

Завершилось мероприятие музыкальной программой.

Отметим, что II Национальный фестиваль гурама организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры и министерством науки и образования Азербайджана.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями. На ярмарке были представлены образцы декоративно-прикладного искусства, созданные мастерицами из Апшеронского, Шамахинского районов и других регионов Азербайджана.