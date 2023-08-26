Началось изготовление памятника Чингизу Айтматову

Началась подготовка памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Памятник будет установлен в городе Баку.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил автор памятника, народный художник Натиг Алиев.

По словам скульптора, в настоящее время начался процесс изготовления памятника из мягкого материала: "Только после этого памятник можно будет отлить из бронзы".

Напомним, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.