https://news.day.az/culture/1592537.html Началось изготовление памятника Чингизу Айтматову
Началось изготовление памятника Чингизу Айтматову
Началась подготовка памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Памятник будет установлен в городе Баку.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил автор памятника, народный художник Натиг Алиев.
По словам скульптора, в настоящее время начался процесс изготовления памятника из мягкого материала: "Только после этого памятник можно будет отлить из бронзы".
Напомним, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.
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