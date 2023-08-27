Подборка экземпляров азербайджанской вышивки XIX века

Азербайджанский народ на протяжении своей многовековой истории создал богатую и самобытную культуру, одной из высокоразвитых отраслей которой является декоративно-прикладное искусство.

В данном случае речь идет о вышивании. Работы отличались гармонией цвета, высоким художественным мастерством и национальной самобытностью.

Широкое производство в Азербайджане различных бумажных, шерстяных и шелковых тканей из местного сырья и использование их в быту для вышивания, а также большой спрос на них и Азербайджане и далеко за его пределами способствовали распространению и совершенствованию искусства вышивания.

Day.Az со ссылкой на Azerhistory представляет несколько образцов различных вышивок из Нахчывана, Агдаша, Губы и Газаха XIX в.: