В Москве пройдет гала-концерт в честь юбилея Тамары Синявской

В Москве на сцене Crocus City Hall 21 октября 2023 года состоится гала-концерт в честь юбилея народной артистки СССР Тамары Синявской, сообщает Day.Az.

Место проведения гала-концерта в честь юбилея выбрано не случайно. Концертный зал Crocus City Hall назван в честь супруга Тамары Синявской - легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Поздравлять Тамару Синявскую будут артисты Большого театра России, Московского академического Музыкального театра, Геликон-оперы, Малого театра России, лауреаты Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева разных лет, выпускники класса Тамары Синявской.

Тамара Синявская - оперная певица, народная артистка СССР, заведующая кафедрой вокала ГИТИСа, профессор. Она 40 лет прослужила в стенах Большого театра России, исполнила практически все партии меццо-сопрано в репертуаре.

Ее голос покорил не только сцены советских и российских оперных театров, но также многочисленных зарубежных: в Австралии, Бельгии, Италии, Испании, США, Франции, Японии и других.