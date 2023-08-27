В Русском доме в Баку открылась выставка молодых талантов

В Русском доме в Баку 26 августа состоялось открытие выставки молодых талантов, организатором которой выступила Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, художественное мероприятие вступительным словом открыл заместитель главы Ассоциации русской молодежи Азербайджана Тамерлан Алекберов, отметивший, что на выставке представлены 30 картин юных художников - ученицы средней школы села Ивановка Исмаиллинского района Анастасии Фатеевой, ученика средней школы им. Гейдара Алиева села Ивановка Григория Фалина, студентки Азербайджанского государственного педагогического университета Шахлы Нагиевой.

По его словам, главной целью выставки является поддержка юных талантов и их мотивация для дальнейшего творческого развития. Ассоциация русской молодежи Азербайджана каждый месяц проводит такие выставки. Принять в них участие могут все желающие, для этого необходимо обратиться в ассоциацию.

Затем выступила мать Шахлы Нагиевой, девочки с ограниченными возможностями, Шафаг Нагиева: "Я, как мать Шахлы Нагиевой, очень рада, что творческие работы моей юной дочери выставлены здесь и очень благодарна организаторам. Шахла занимается живописью 16 лет, и у нее уже больше 80 работ. На фестивале "Я могу" в Москве она заняла второе место и сейчас продолжает свою деятельность в Баку", - добавила мать юной художницы.

Юный талант Григорий Фалин поблагодарил организаторов выставки за шанс представить свои работы общественности.

В своем выступлении юная художница Анастасия Фатеева, 10 работ которой также представлены на выставке, сказала, что является самоучкой и что у нее наследственный талант к рисованию.

Отметим, что выставка продлится 10 дней. Желающие могут посетить выставку по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 77б. (Русский дом в Баку). Вход бесплатный.