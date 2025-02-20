В Баку состоялся концерт под названием "В.А.Моцарт - уникальная классическая музыка"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под названием "В.А.Моцарт - уникальная классическая музыка", сообщает Day.Az.

В концертной программе солисты Гюнель Гаджиева (сопрано), Шариф Багиров (кларнет), Ниджат Мамедов (флейта) выступили под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Фахреддина Керимова, представив произведения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Фото - Кямран Багиров

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Интересные факты из жизни Моцарта

Моцарт (1756-1791) прожил всего 35 лет, но оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. Композитор обладал феноменальным слухом и памятью, даже в детстве мог с одного прослушивания запомнить сложное по форме и гармонии произведение, и затем записать его без единой ошибки. В отличие от многих композиторов XVIII века, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Кстати, научно доказано, что его произведения положительно влияют на умственную деятельность человека, помогают стать собранными и логично мыслить.

В то время родители возили своих талантливых чад из города в го­род, показывая публике за деньги. Отец Вольфганга - Леопольд, одаренный исполнитель и преподаватель, учил сына и дочь музы­ке с младенчества, и мальчик уже в четыре года играл на скрипке и написал концерт для клавесина, в 7 лет - свою первую симфонию, а в 12 лет - первую оперу. Половину от общего количества симфоний Моцарт написал в возрасте от 8 до 19 лет. А за европейское турне 1762-1766 годов с юным Вольфгангом семье Моцартов выручили в 50 раз больше, чем Леопольд получал за год, служа придворным музыкантом в Зальцбурге. Интересно, что Моцарт чуть ли не до 10 лет боялся звука музыкального инструмента - трубы, особенно если кто-то играл на трубе без других инструментов. Этот звук для него был слишком громким и резким.

Однажды в Вене маленький Вольфганг выступал во дворце для императрицы Марии Терезии. После выступления он играл с ее дочерьми, одна из которых отнеслась к нему особенно нежно. Вольфганг на полном серьезе стал тогда просить ее руки. Это была Мария-Антуанетта, будущая королева Франции.

У Моцарта была первая любовь - певица Элоиза Вебер, которая ловко манипулировала им, но в результате отказала. И тогда Моцарт переключил свое внимание не ее сестру Констанцию, которая стала его женой. У них было шестеро детей, из которых только двое пережили младенчество. Оба сына не имели семьи и детей.

Говорят, что взрослая жизнь композитора прошла в бедности, но для своего вре­мени и сословия Моцарт зарабатывал очень хорошо. Музыкант очень любил веселье и общество, он постоянно посещал маскарады, балы и даже устраивал приемы у себя дома, хорошо танцевал и обожал игру в бильярд. Моцарт хо­тел на равных общаться с публикой, пе­ред которой играл, а это аристократия и богачи. Поэтому жил на широкую но­гу, отчего влезал в долги. Когда умер Моцарт, его семья была практически нищая. У них даже не было денег на то, чтобы с почестями похоронить Моцарта. Поэтому его захоронили в общей могиле для нищих... Кстати, могила Моцарта до сих пор не найдена.

Биография Моцарта, в особенности его образ жизни и обстоятельства его ранней смерти, была предметом многочисленных спекуляций и споров, которые в свою очередь дали почву для появления различных художественных вымыслов и расхожих мифов. По одной из них, Моцарта отравил Антонио Сальери, который ему завидовал...