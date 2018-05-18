Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell сообщила о расширении линейки тарифов ƏlaCIN. Благодаря новым тарифам ƏlaGün и ƏlaAy, абоненты получили возможность безлимитного общения с любым пользователем сети Bakcell.

Тарифный план ƏlaCIN, пользующийся огромной популярностью среди клиентов Bakcell, теперь называется ƏlaSaat. Тариф ƏlaSaat позволяет говорить неограниченное количество времени внутри сети по цене 0.07 AZN в час, без какой-либо абонентской платы.

Отныне, абонентам не обязательно будет довольствоваться одночасовыми телефонными разговорами, так как им предоставляется возможность говорить безлимитно целый день и даже целый месяц.

Так, новый тариф ƏlaGün предоставит пользователям возможность безлимитного общения внутри сети, в течение целого дня всего за 0.70 AZN в день. Более того, они получат 50 СМС в день для использования внутри страны в качестве бонуса.

Тариф ƏlaAy будет особенно интересен любителям говорить по телефону много и долго, так как предоставит абонентам возможность общаться безлимитно внутри сети в течение целого месяца, всего за 17 манат в месяц. В дополнение к этому, тариф ƏlaAy подарит пользователям целых 500 СМС (для использования внутри страны) и 500 Мб интернета.

Чтобы подключиться к новым предложениям, нужно набрать код *307#YES для тарифа ƏlaSaat, *370#YES для тарифа ƏlaGün или *317#YES для тарифа ƏlaAy. Отметим, что к тарифам ƏlaGün и ƏlaAy применяется политика справедливого использования.

Представив новые безлимитные тарифы CIN, компания Bakcell предлагает своим клиентам удобную возможность свободно и безлимитно общаться с родными и близкими, не считая минут и не заботясь о деньгах, потраченных на минуты.

Являясь признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересным тарифами, продуктами и услугами.

С более подробной информацией о новых тарифах ƏlaSaat, ƏlaGün и ƏlaAy а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89