В Азербайджане тысячи людей стали платить налоги

В январе в Азербайджане зарегистрировано 9 829 налогоплательщиков (1 122 - юридические, 8 707 - физические лица), что на 31,1% больше, чем в январе 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, 48,9% из них пришлось на долю регионов, передает Day.Az.

В общей сложности на 1 февраля 2019 года число зарегистрированных налогоплательщиков составило 979 330.

В течение месяца 63,7% из 1 083 коммерческих юридических лиц и 3,3% из 8 707 физических лиц зарегистрировано в электронном порядке.

В первый месяц 2019 года взято на учет 4 332 хозяйствующих субъекта (объекта), что вдвое больше аналогичного показателя 2017 года.

Число зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов составило 2 293, POS-терминалов - 890, что соответственно на 82,7% и 26,8% больше, чем в январе 2017 года.