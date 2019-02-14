В Азербайджане тысячи людей стали платить налоги
В январе в Азербайджане зарегистрировано 9 829 налогоплательщиков (1 122 - юридические, 8 707 - физические лица), что на 31,1% больше, чем в январе 2017 года.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, 48,9% из них пришлось на долю регионов, передает Day.Az.
В общей сложности на 1 февраля 2019 года число зарегистрированных налогоплательщиков составило 979 330.
В течение месяца 63,7% из 1 083 коммерческих юридических лиц и 3,3% из 8 707 физических лиц зарегистрировано в электронном порядке.
В первый месяц 2019 года взято на учет 4 332 хозяйствующих субъекта (объекта), что вдвое больше аналогичного показателя 2017 года.
Число зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов составило 2 293, POS-терминалов - 890, что соответственно на 82,7% и 26,8% больше, чем в январе 2017 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Фев. 19:51 7 077
-
13 Фев. 16:09 6 737
-
13 Фев. 22:06 6 055
-
13 Фев. 14:05 4 677
-
13 Фев. 17:58 3 709