В Азербайджане сотрется часть долгов по налогам на имущество и землю на 1 марта 2019 года, имеющаяся у приватизируемого государственного имущества (предприятий).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло свое отражение в законопроект "О регулировании долгов по налогам на имущество и землю, имеющихся у приватизируемого в Азербайджане государственного имущества (предприятий) на 1 марта 2019 года", обсужденный сегодня в Милли Меджлисе.

С периода вступления этого закона в силу по завершении приватизации имеющиеся у госимущества (предприятия) долги по налогу на имущество и землю стираются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в следующем порядке:

1. Если в течение 1 года с даты приватизации госимущества (предприятия) 30% долгов выплачиваются, 70% - стираются,

2. Если в течение двух лет с даты приватизации госимущества (предприятия) выплачивается 50% долгов, 50% - стираются,

3. Если в течение 3 лет с даты приватизации госимущества (предприятия) 70% долгов выплачиваются, 30% - стираются.

Положения этого закона также применимы к неоплаченной до вступления этого закона в силу части долгов госимущества (предприятия), в отношении которых принято судебное решение о принудительной выплате.

Закон вступит в силу 1 марта.