Завод по производству карбамида, принадлежащий госнефтекомпании SOCAR, приступил к экспорту своей продукции. Об этом заявил директор предприятия Хаял Джафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора, из произведенной до сих пор продукции общим объемом в 60 тысяч тонн, 30 тысяч по итогам тендера приобрела швейцарская трейдерская компания "Интеграл". Партия в 15 тысяч тонн уже отгружена и отправлена, основной ее объем ушел в Турцию.

Также небольшой объем продукции в 1 тысячу тонн экспортировано в Украину, а около 1,2 тысячи тонн продукции реализовано на внутреннем рынке.

Отгружается продукция через Волго-Донской канал и Черное море, а также посредством автотранспорта в порты Грузии и в Турцию, сообщил Джафаров.

"В дальнейшем, экспорт можно будет осуществлять по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс", - отметил он.

Очередной тендер на продажу такого же объема в 30 тысяч тонн будет объявлен до конца месяца.

На предприятии завершены пуско-наладочные работы, однако завод не работает ввиду приема-сдачи предприятия со стороны Samsung Engineering заказчику - SOCAR. Возобновит работу 20 июня.

Карбамидный завод был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. Предприятие производит аммиак (1,2 тысячи тонн в день) и карбамид, в том числе и в виде гранул (2 тысячи тонн).

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 100-150 тысяч тонн в год. Значительная часть продукции предполагается экспортировать - около полумиллиона тонн в год.

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