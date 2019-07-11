В центре Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) прошла презентация региональной программы DOST на 2019-2025 годы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа включает в себя открытие 31 филиала в 20 районах страны. В столице планируется размещение как минимум пяти центров DOST.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал гостям, среди которых были послы разных стран, временные поверенные в делах, советники диппредставительств, а также руководители и сотрудники международных организаций, о работе в сфере автоматизации системы социального обеспечения и переходе на полностью прозрачные и оперативные услуги через систему "единого окна". Центр DOST, по словам министра, оказывает 126 видов услуг, в среднем, более 400 гражданам в день.

Бабаев отметил, что два важных социальных пакета, представленных главой государства в текущем году, напрямую увеличат доход 4,2 миллиона граждан в виде заработной платы, пенсий, пособий и стипендий.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!