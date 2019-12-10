https://news.day.az/economy/1184132.html Генеральный исполнительный директор BP посетит Азербайджан
Генеральный исполнительный директор BP посетит Азербайджан
Генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли посетит Азербайджан
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, планируется встреча Р.Дадли с представителями правительства Азербайджана и партнерских компаний.
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