Генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли посетит Азербайджан

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, планируется встреча Р.Дадли с представителями правительства Азербайджана и партнерских компаний.

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