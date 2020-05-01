Азербайджан приступил к исполнению своих обязательств по снижению добычи нефти

В мае-июне обязательства ОПЕК+ предусматривают снижение суточной добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей, или на 23 процента от уровня октября 2018 года, а для Азербайджана на 164 тысячи баррелей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минэнерго, передает Day.Az.

Согласно сообщению, обязательства страны предусматривают сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года (718 тысяч баррелей в сутки) в июле-декабре на 18 процентов или 131 тысячу баррелей, а в апреле 2021 и 2022 годов - на 14 процентов или 98 тысяч баррелей.

"Согласно новой "Декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, квоты на сокращение добычи распределялись пропорционально объемам добычи нефтегазовых компаний SOCAR и соглашениям о разделе продукции в нашей стране между производителями нефти, работающими по таким соглашениям. В октябре 2018 года суточная добыча нефти на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составила 567 тысяч баррелей, у ПО "Азнефть" - 125 тысяч баррелей, а по совместным предприятиям и операционным компаниям - 26 тысяч баррелей. В мае-июне текущего года ожидается снижение на 23 процента, в июле-декабре - на 18 процентов, в период с января 2021 года по апрель 2022 года - на 14 процентов. В то же время следует отметить, что эти цифры округлены, так как различаются коэффициенты конверсии тонны/бочки нефти из различных добывающих скважин, а снижение объемов конденсата не входит в обязательства", - отмечается в сообщении.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что меры по сокращению ежедневной добычи на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", ПО "Азнефть", совместными предприятиями и операционными компаниями внесут вклад в выполнение обязательств Азербайджана: "С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается выполнение первого крупного соглашения по объемам и срокам добычи. Ожидается, что мировой спрос на нефть сократится на 15-25 миллионов баррелей в день во втором квартале текущего года и на 10,3 миллиона баррелей в целом за год. В этой ситуации выполнение обязательств ОПЕК+, включая Азербайджан, окажет начальную поддержку рынку нефти. Результаты солидарности, продемонстрированной на национальном и глобальном уровнях, по стабилизации рынка нефти, будут постепенно отражаться на ценах на нефть".

Министр также добавил, что целью этих мер, связанных со снижением добычи в Азербайджане, является достижение как SOCAR, так и другими производителями нефти, действующими в нашей стране, увеличения доходов как своих, так и государства в целом.

Отметим, что в соответствии с обязательствами в рамках договоренности стран ОПЕК+ Азербайджан должен сохранить ежедневное производство сырой нефти в мае-июне текущего года на уровне 554 тысячи баррелей, в июле-декабре - 587 тысяч баррелей, в апреле 2021-2022 года - 620 тысяч баррелей.