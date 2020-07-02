Асим Моллазаде: После пандемии туризм останется флагманом ненефтяной экономики Азербайджана

Определены соответствующие сферы, которые будут поддерживаться государством в связи с серьезными экономическими проблемами, вызванными пандемией. Особое место тут отводится туристическому сектору, туробъектам, людям, работающим в этой сфере. И это правильно.

Такого мнения придерживается депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде. Комментируя Day.Az мысли, прозвучавшие во время состоявшейся накануне онлайн-встречи Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили, депутат отметил, что под государственную поддержку подпадают предприниматели среднего звена, задействованные в туристическом секторе, работающие в этой сфере люди.

"Пандемия нанесла туристическому бизнесу очень большой урон. Я думаю, что это очень важная социальная акция, когда государство поддерживает предпринимателя в тяжелый период", - сказал депутат.

По словам Моллазаде, Азербайджан обладает очень большим потенциалом для развития туризма. Было сделано очень много, создана современная инфраструктура.

"Я уверен, что сразу после того, как проблема будет решена и пандемия завершится, Азербайджан постарается полностью реализовать свой потенциал, сделает все возможное, чтобы восполнить потери туристической сферы. Туризм является стратегической частью нашей экономики, очень важной статьей доходов страны. Думаю, то, что глава государства уделяет этому вопросу такое внимание, обусловлено процессом диверсификации экономики, переходом Азербайджана от энергетической экономики, базирующейся на доходах от энергоресурсов, к экономике ненефтяной", - отметил Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева