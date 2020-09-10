В Азербайджане ожидается увеличение производства хлопка

В 2020 году в Бейлаганском районе Азербайджана ожидается производство более 26 тысяч тонн хлопка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на "Азербайджанскую промышленную корпорацию".

Согласно данным, в 2020 году на площади в 3,2 тысячи гектаров был посеян хлопок на основе договора с ООО Azərpambıq, на 3,88 тысячи гектаров - с ООО MKT Istehsalat Kommersiya, на 820 гектарах - с ООО P-Agro.

"Для получения высоких урожаев на посевных участках последовательно соблюдены правила агротехнического выращивания, своевременно проведены мероприятия по химической борьбе с сорняками и вредителями. Это меры должны повлиять на увеличение производства хлопка", - сообщается в информации.

В корпорации отметили, что в Бейлаганском районе для переработки хлопка будет задействовано 45 хлопкоуборочных комбайнов. Вся техника, в том числе тракторы и прицепы, будут своевренно готовы к уборке урожая.

Напомним, что в прошлом году урожайность хлопка была предусмотрена на уровне 28 центнеров с гектара, а в этом году прогнозируется урожайность в 30 центнеров с гектара.

В этом году, в период посева, ООО Azərpambıq ASK применило несколько новых технологий. В качестве примера можно привести метод посева парными рядами. Благодаря данному методу можно засеять больше семян, что обуславливает высокую урожайность.