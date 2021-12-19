Благодаря Азербайджану Сербия решит проблемы с электростанциями

Цена на электричество в Сербии является самой низкой в Европе, если не считать Украину и Грузию, страна закупает мазут для электростанций в Азербайджане и Иране и ведет переговоры с РФ по дополнительным объемам газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Prime, об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

В воскресенье глава государства посетил теплоэлектростанцию "Костолац", которая работает на добываемом поблизости угле. По его словам, строящийся новый блок станции мощностью 350 мегаватт будет введен в строй до начала 2024 года.

По его данным, из-за прошедших неделю назад снегопадов сейчас без электричества остаются около 500 домовладений, "что почти в три раза меньше, чем в это же время в прошлом году".

"Гражданам обеспечено хорошее снабжение электроэнергией по той же цене, которая, не считая Украину и Грузию, убедительно является самой низкой в Европе, хотя зарплаты в Сербии не самые низкие", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.

Ранее он сообщал, что в производстве мегаватт-час стоит в Сербии от 50 до 57 евро, для потребителей стоимость, по данным правительства, - около 70 евро.

"Минэнерго указало на нехватку мазута (для ТЭС - ред.), и эту проблему мы успешно решаем с друзьями из Азербайджана и Ирана, поэтому проблем с мазутом не будет. У нас есть деньги для возможных дополнительных объемов электричества и всего остального. Завтра и послезавтра ожидаем дополнительных разговоров по газу", - указал сербский лидер.