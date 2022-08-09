Хорошая новость для инвалидов первой Карабахской войны

В Азербайджане успешно реализуется программа предоставления единовременной выплаты, являющаяся очередным проявлением заботы Президента Ильхама Алиева об инвалидах первой Карабахской войны.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, еще 700 инвалидам первой Карабахской войны, чьи данные находятся в электронных системах, в проактивном порядке назначена единовременная выплата.

Средства переведены на их банковские счета, о чем они извещены при помощи SMS.

Отметим, что граждане, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах и соответствующих архивах информации о ранениях, полученных ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в порядке, указанном по ссылке: https://sosial.gov.az/post_576347.