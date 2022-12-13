Агентство по развитию МСБ и Ассоциация страховщиков Азербайджана обсудили сотрудничество

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмаром Мирсалаевым.

На встрече были обсуждены вопросы развития страхового рынка в Азербайджане, заинтересованности МСБ в этой сфере, возможности совместного сотрудничества между агентством и ассоциацией.