https://news.day.az/economy/1519251.html Агентство по развитию МСБ и Ассоциация страховщиков Азербайджана обсудили сотрудничество
Агентство по развитию МСБ и Ассоциация страховщиков Азербайджана обсудили сотрудничество
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмаром Мирсалаевым.
На встрече были обсуждены вопросы развития страхового рынка в Азербайджане, заинтересованности МСБ в этой сфере, возможности совместного сотрудничества между агентством и ассоциацией.
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