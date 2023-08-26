Названа ключевая проблема экономики ЕС
Европейскому центробанку пока не стоит рассматривать возможность прекращения цикла повышений процентных ставок, сказал Bloomberg TV глава Бундесбанка Йоахим Нагель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мне кажется, думать о паузе пока слишком рано, - считает он. - Нельзя забывать, что инфляция все еще составляет около 5%. Это слишком много. Наша цель - 2%, поэтому работа еще не закончена".
ЕЦБ 27 июля повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 4,"5%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. В общей сложности ставки были подняты на 425 б.п. за последний год.
Европейская экономика пока успешно избегает рецессии, однако обнародованные 25 августа данные подтвердили стагнацию экономики Германии, крупнейшей в ЕС, во втором квартале 2023 года.
"Я часто слышу, что Германия - это "больной человек Европы". Это определенно не так, - заявил Нагель, указав на стабильные потребрасходы и рост зарплат. - Я все еще довольно оптимистично настроен и считаю, что мы сможем добиться "мягкой посадки".
Президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу выступит с речью на симпозиуме в Джексон-Хоуле и может дать новые сигналы относительно планов регулятора по поводу ставок.
Очередное заседание европейского ЦБ пройдет 14 сентября.
Ранее мы писали о том, что британский бизнес требует ясности у правительства по вопросу таможенного контроля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре