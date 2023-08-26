https://news.day.az/economy/1592546.html В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ
В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ
13-14 сентября в Стамбуле пройдет форум по мультимодальным перевозкам и логистике с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОТГ.
Согласно информации, целью мероприятия является развитие партнерских отношений и содействие устойчивости глобальных цепочек поставок, уделяя особое внимание развитию маршрутов мультимодальных перевозок по Центральному и Южному коридорам.
Участники обсудят стратегии развития инфраструктуры, модернизации и наращивания потенциала, включая инвестиционные возможности и модели финансирования.
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