20-21 сентября в Баку состоится форум "Черноморско-Каспийская логистика 2023: коридоры, грузы, инфраструктура", организованный при сотрудничестве ООО "Морская инженерия и строительство" Азербайджана (AMEC) и при организации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Об этом сообщили в субботу Day.Az в ABADA.

Было отмечено, что на форуме будут обсуждаться современные реалии, активное использование логистическими компаниями и грузоотправителями транспортных коридоров, проходящих по территории стран Черного и Каспийского морей, а также вопросы развития новых услуг, маршрутов и инфраструктуры.

Отметим, что в рамках форума также будут проведены обсуждения с профессионалами логистической отрасли Черноморского и Каспийского регионов по актуальным рыночным проблемам.