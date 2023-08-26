Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос

За январь-июль этого года в Азербайджане за счет добровольных видов страхования собрано 559,287 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка Азербайджана, это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года передает Day.Az.

Сумма выплат по видам добровольного страхования за отчетный период составила 221,326 млн манатов, что на 18,5% больше, чем год назад.

Таким образом, за 7 месяцев было выплачено до 39,6 маната страховых взносов на каждые 100 манатов, собранных с рынка добровольного страхования. Эта цифра за аналогичный период прошлого года составила 42,6 маната.