https://news.day.az/economy/1592602.html Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос
За январь-июль этого года в Азербайджане за счет добровольных видов страхования собрано 559,287 млн манатов страховых взносов.
Как сообщает пресс-служба Центрального банка Азербайджана, это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года передает Day.Az.
Сумма выплат по видам добровольного страхования за отчетный период составила 221,326 млн манатов, что на 18,5% больше, чем год назад.
Таким образом, за 7 месяцев было выплачено до 39,6 маната страховых взносов на каждые 100 манатов, собранных с рынка добровольного страхования. Эта цифра за аналогичный период прошлого года составила 42,6 маната.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре