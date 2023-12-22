Названы самые высокодоходные в мире акции
Самыми высокодоходными акциями в мире признаны бумаги ведущего южнокорейского производителя вторичных аккумуляторов Ecopro Co, которые с начала 2023 года повысились почти на 600%. Составлением рейтинга занималось агентство Bloomberg, передает Day.Az.
"Акции Ecopro Co уверенно обогнали все компании из 2647 участников рейтинга, обеспечив доходность 571% в этом году", - говорится в материале.
Вторую строчку рэнкинга заняли ценные бумаги южнокорейской Kum Yang Со, которая производит элементы для аккумуляторов электроавтомобилей. Доходность ее акций с начала текущего года составила более 350%.
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