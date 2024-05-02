Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов в ходе панельной дискуссий в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития в Тбилиси.

Шарифов сообщил, что основным приоритетным проектом в настоящее время в транспортно-транзитной повестке Азербайджана является создание транспортных коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и оттуда с Карсским районом Турции.

Министр добавил, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Среднему коридору и послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона.

"Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки. Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами",- добавил Шарифов.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.

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