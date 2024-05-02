Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора

Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов в ходе панельной дискуссий в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития в Тбилиси.

Шарифов сообщил, что основным приоритетным проектом в настоящее время в транспортно-транзитной повестке Азербайджана является создание транспортных коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и оттуда с Карсским районом Турции.

Министр добавил, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Среднему коридору и послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона.

"Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки. Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами",- добавил Шарифов.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.

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