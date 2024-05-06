Страны ЕС сократили закупки СПГ

Страны Евросоюза значительно сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в первые четыре месяца 2024 года на фоне роста закупок более дешевого трубопроводного топлива из России. Об этом пишут "Ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), за январь - апрель объем импорта СПГ в ЕС упал примерно на 8% в годовом выражении до 40,8 млрд куб. м, уточняет издание.

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