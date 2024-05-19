В сети восхитились внешностью 18-летней дочери Тома Круза

В сети восхитились внешностью дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

18-летняя наследница звезд прогулялась по улицам Нью-Йорка вместе с матерью и попала в объективы камер папарацци. На полученных кадрах она предстала в белом топе с принтом в виде плавающего лебедя, широких синих джинсах с заниженной талией, куртке из денима в тон и коричневых замшевых сабо. Также девушка уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Читатели издания оценили кадры под публикацией, отметив, что довольны тем, что дочь артистов не носит откровенную одежду и не делает яркий макияж. "Сури великолепна и выглядит как типичный подросток", "Шикарная! Очень красивое сочетание внешности Тома и Кэти", "Она выросла прекрасной", "Красивая девочка, и Кэти ее очень хорошо воспитала", - заявили юзеры.

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