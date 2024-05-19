Найден способ превратить целые здания в батареи для хранения возобновляемой энергии

Американские инженеры из Университета штата Алабама и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии заявили о прорыве в технологии, позволяющей хранить излишки энергии в тепловых накопителях, которые можно внедрять в конструкции зданий. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Energy Storage (JES), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тепловые накопители с фазовым переходом представляют собой полимерные микрокапсулы. Когда устройство нагревается, его содержимое поглощает тепло и становится жидким. При охлаждении вещество твердеет, выделяя запасенную энергию.

До недавнего времени такие элементы не отличались высокой прочностью, из-за чего их было невозможно добавлять в бетон и другие стройматериалы.

Команда решила эту проблему, создав защитное покрытие из ценосфер - микросфер из силиката алюминия, образующихся в виде побочного продукта при сжигании угля на электростанциях.

По словам инженеров, слой из ценосфер делает тепловые накопители намного прочнее и придает им огнестойкость.

По словам одного из авторов исследования, профессора Цзялай Вана, внедрение тепловых накопителей в конструкции зданий позволит им запасать излишки энергии от ветряных и солнечных электростанций, а затем использовать этот резерв при авариях на сети или в периоды снижения генерации за счет возобновляемых источников энергии.

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