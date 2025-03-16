В Азербайджане вырос оборот по новым контрольно-кассовым аппаратам

За январь-февраль текущего года оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 3 млрд 908,2 млн манатов.

Как сообщили Day.Az в Государственной налоговой службе Азербайджана, это больше на 345,4 миллиона манатов, или 9,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Государственная налоговая служба при министерстве экономики продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. На данный момент в стране установлено 104 995 таких контрольно-кассовых аппаратов.

Использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.