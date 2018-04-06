Реформы правительства Азербайджана в кратчайший срок обеспечили эффективные результаты - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Экономическая турбулентность последних лет - как на внутреннем, так и внешнем рынках, оказала серьезное влияние на стабильность финансовой системы Азербайджана. Мировое падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, стало одним из главных негативных факторов, повлиявших на финансовый сектор страны.

Об этом Trend сказал эксперт-экономист Рустам Рустамов, передает Day.Az.

Однако этот негатив стал неким стимулом, придавшим импульс процессам диверсификации экономики, структурным реформам, которые по сей день реализуются в стране, затронув все сферы жизни государства. Уже сегодня проведенные реформы дают свои результаты, а в дальнейшем приведут к совершенствованию финансовой системы страны, вернув ей устойчивость и стабильность.

Сегодня хотелось бы, сосредоточив внимание на статистике, проанализировать текущую экономическую ситуацию.

Для начала приведем некоторые данные по ВВП страны за последние три года:

ВВП Номинальная среднемесячная заработная плата Индекс потребительских цен Среднегодовой, % Год Итого, млн. манат Темпы роста, % Итого, манат Темпы роста, % 2015 54 352,1 101,1 462 104,5 4 2016 59 987,7 96,2 494,3 107 12,4 2017 70 135,1 100,1 525 106,2 12,9

Данные Государственного комитета по статистике Азербайджана

Мы видим, что темпы роста после 2015 года стали снижаться. В результате девальвации в 2015 году пришлось в корне менять экономическую политику; Центральный банк предпринял усилия для достижения монетарной стабильности. Разумеется, было сложно вносить изменения оперативно, однако правительство нашло верное решение и сделало все необходимое для стабилизации экономической ситуации.

Ниже приведена таблица, которая показывает динамику инфляции с 2015 года:

Как видно из таблицы, за последний год уровень инфляции стабилизировался. Исходя из динамики можно утверждать, что дальнейшего повышения инфляции в стране не предвидится и в то же время наблюдается определенный рост ВВП. Грамотно используя определенные финансовые инструменты, государство сумело удержать рост инфляции и при этом улучшить показатели роста ВВП.

Ниже приведены показатели государственного бюджета за 2015-2017 годы:

Год Бюджетные доходы, млн. манат Бюджетные расходы, млн. манат Дефицит (-) Профицит (+) Объем ВВП (%) 2015 17 498 17 784,5 - 286,5 -1,2 2016 17 501,2 17 742,4 - 241,2 -0,4 2017 16 446,9 17 588,4 - 1 141,5 -1,6

Данные Центрального банка Азербайджана

В 2017 году наблюдался относительно высокий показатель дефицита по сравнению с предыдущими годами - это естественное следствие негативных экономических процессов. Однако адаптационный период уже пройден, и сегодня мы можем наблюдать некоторое экономическое оживление.

А теперь обратим внимание на номинальный и реальный эффективный курс национальной денежной единицы в процентном соотношении:

Год Номинальный эффективный курс (%) Реальный эффективный курс (%) 2015 89,7 110 2016 66,3 91,3 2017 65,9 94,2

Данные Центрального банка Азербайджана

Цифры указывают на определенную стабильность как реального эффективного, так номинального эффективного курса маната и говорят о том, что в Азербайджане имеются предпосылки к полной экономической стабилизации и совершенствованию финансовых институтов в 2018 году.

Далее приведем краткий обзор экономических прогнозов по Азербайджану на основе данных из отчетов международных организаций и из национальных источников. По прогнозам Центрального банка, инфляция в 2018 году составит шесть-восемь процентов. По данным министерства финансов, реальный ВВП должен вырасти до 1,5 процента. Международные организации - Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития - прогнозируют на 2018 год инфляцию на уровне от шести до десяти процентов, а рост реального ВВП - один-два процента.

Постдевальвационный 2016 год был весьма непростым, но именно тогда началось реформирование финансовой системы страны. В 2016 году темпы роста ВВП, впервые с 1995 года, снизились до минусового показателя, составив -3,1 процента. Естественно, трехкратное снижение цен на нефть поколебало финансовую стабильность в стране и привело к 13-процентной инфляции. Однако, если сравнивать с другими странами СНГ, то этот показатель выглядит не так плохо. В любом случае, государство нашло достойные решения для выхода из сложившейся ситуации. Удалось пережить кризис, извлечь из него надлежащие уроки, сумев придать новый импульс движению к экономическому процветанию с реализацией множественных структурных реформ и поиском путей экономической диверсификации. Об этом свидетельствует рост ВВП в 2017 году, стабильность монетарной системы, уверенное развитие товарно-рыночных отношений и др.

Ниже приводится график динамики цен на нефть в долларах США в соотношении с изменением ВВП страны:

Данные подготовлены на основе материалов Центрального банка Азербайджана и терминала Bloomberg.

График хорошо иллюстрирует так называемый "голландский синдром" - это негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. На практике этот эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей. Синдром назван "голландским", потому что его первый случай был зафиксирован в Нидерландах: на севере этой страны в 1959 году были открыты морские месторождения природного газа. Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х годах. Финансовое благополучие страны попало в зависимость от конъюнктуры мировых цен на газ.

В банковском секторе Азербайджана также произошли серьезные изменения. Центробанк поднял учетную ставку на манатные депозиты и гарантировал страхование любых вкладов на сто процентов. Этот шаг был призван вернуть доверие населения к национальной валюте, от которой после девальвации люди стремились избавиться. Кроме того, немало административных ресурсов было направлено на стабилизацию финансового рынка и повышения ликвидности банковских активов.

Данные Центрального банка Азербайджана

В какой-то степени Центральный банк сумел уменьшить давление и сохранить стабильность национальной денежной единицы на международном валютном рынке, остановить долларизацию экономики, в результате чего уже во второй половине 2017 года объемы долларовых кредитов и депозитов стали сокращаться. Естественно, банковский сектор также испытал негативное влияние падения цен на нефть; за короткий период из-за несоответствия минимальным требованиям регулятора были отозваны лицензии у 11 банков (сегодня в стране насчитывается порядка 30 банков). Сказались и такие факторы, как неплатежеспособность населения в период кризиса, ожидание новой девальвации, общее недоверие к банкам, упадок торговли. В результате действий Центробанка (поднятие учетной ставки по депозитам, стопроцентная гарантия страхования депозитов сроком на три года и т.д.) население стало (правда, с осторожностью) возвращаться к услугам банков. На сегодняшний день растут активы банковского сектора, а ликвидные активы достигли порядка 6,7 миллиарда манатов. В процессе реструктуризации сейчас находится крупнейший банк страны - Международный банк Азербайджана. В целом, государство проделало колоссальную работу по восстановлению стабильности национальной экономики. В первом квартале 2017 года курс доллара подскочил выше 1,9 маната, что стало тревожным сигналом, но принятые превентивные меры удержали и стабилизировали ситуацию на финансовом рынке.

Ниже приводится график курса маната к доллару за последние три года:

Данные Центрального банка Азербайджана

Проделанная государством за столь короткое время работа положительно повлияла на развитие коммерческого сектора в стране, способствовала консолидации и совершенствованию банковского сектора, дала толчок к оздоровлению и перезагрузке экономики страны в целом. Развитие ненефтяного сектора - ключевое направление экономики страны в нынешних условиях. Полная независимость от нефти, структурное и поэтапное развитие ненефтяного сектора, привлечение зарубежных инвестиций в инфраструктурные проекты, развитие туризма и информационных технологий - вот важнейшие направления развития экономики страны в посткризисный период.

Подводя итоги, отметим, что в результате "голландского синдрома" девальвация 2015 года стала серьезным испытанием на прочность для Азербайджана. Однако государство встало на путь радикальных перемен. Были проведены множество как экономических, так и структурных реформ, и сейчас наша экономика уже менее зависит от нефтяных средств, она обрела стабильность и уверенность. Не останавливаясь на достигнутом, государство продолжает поэтапное решать региональные экономические вопросы. В заключение будет уместно привести недавнее высказывание Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Все правительственные структуры должны работать так, словно у нас нет нефтяного фактора". Этот посыл еще раз подчеркивает приоритет ненефтяных отраслей.

Рустам Рустамов, эксперт-экономист.