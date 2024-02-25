Продукты, употребление которых продлевает жизнь

Ученые из Университета Бергена в составе научного коллектива рассказали, что для долгой жизни и хорошего самочувствия нужно употреблять меньше колбасы и сосисок, одновременно с этим увеличив долю орехов и цельнозерновых продуктов в рационе. Результаты исследования опубликованы в PubMed National Library of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide. Оно направлено на информирование людей о пользе правильного питания для здоровья. Согласно руководству, в день нужно съедать пять порций фруктов и овощей, сократить употребление углеводов, сахара, жиров и соли. Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от сосисок, колбасы, сладких газированных напитков в пользу воды, орехов и цельнозерновых продуктов (хлеб, хлопья).

Ученые стремились выяснить, как соблюдение этих рекомендаций повлияет на продолжительность жизни и здоровье человека. Для этого они провели исследование с участием 467 354 добровольцев среднего возраста, которые рассказали о своих пищевых привычках. Затем ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых.

На протяжении некоторого времени после окончания опроса ученые фиксировали, какие участники ушли из жизни и в каком возрасте.

Выяснилось, что люди, которые ели много обработанного мяса (колбаса, сосиски), мучного и часто пили сладкие газированные напитки, жили меньше тех, кто придерживался более здорового рациона. Ученые выявили, что с большей продолжительностью жизни связано употребление орехов, цельных злаков, фруктов и бобовых - это продукты, которые предписывает The Eatwell Guide. Исследователи утверждают, что даже незначительное изменение пищевых привычек в лучшую сторону (например, сокращение сахара) может увеличить продолжительность жизни на год. Также они предполагают, что соблюдение всех предписаний The Eatwell Guide позволит продлить жизнь на восемь лет.

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