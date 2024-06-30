Стало известно, почему бобовые полезнее мяса

Нут, чечевица и горох содержат меньше жиров, чем мясо. Кроме того, их выращивание не наносит ущерба окружающей среде. Об этом доктор философии и психобиология питания Кэтрин Эпплтон рассказала изданию The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист объяснила, что производство мяса вредит экологии. Содержание множества животных требует большого количества земли, кормов и воды, а отходы их системы пищеварения влияют на локальные и глобальные процессы в природе.

Выращивание бобовых (нута, чечевицы, фасоли, гороха) не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, бобовые содержат много белка, который выступает одним из важнейших компонентов здорового питания. Белок участвует в создании мышц, сухожилий, органов и клеток кожи, а также ферментов, гормонов, нейромедиаторов и различных молекул, которые выполняют множество важных функций в организме.

Эпплтон уточнила, что по сравнению с мясом в бобовых мало жиров. Их избыток в рационе приводит к ухудшению пищеварения и раздражению слизистой желудка. Также нут, чечевица и блюда на их основе (например, хумус) богаты клетчаткой - неперевариваемыми пищевыми волокнами, которые перерабатываются полезными бактериями в кишечнике и стимулируют работу органа.

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