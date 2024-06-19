Полезные свойства клубники

Клубника обладает многими полезными свойствами, она богата витаминами и полезными веществами, которые обеспечивают не только здоровье, но и красоту человека. Более подробно о полезных свойствах клубники "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева, передает Day.Az.

В частности, по ее словам, эта ягода богата витамином С (в 100 г продукта содержится более 50% суточной нормы этого витамина). Витамин С необходим для нормального обмена веществ, хорошего состояния кожи и волос, сосудов и иммунитета.

"Минеральные вещества, которые содержит клубника, представлены кремнием, кобальтом, марганцем, медью. Эти редкие минералы жизненно необходимы для нашего здоровья. Кремний участвует в синтезе коллагена и глюкозаминогликанов, необходим для хорошего состояния кожи, волос, костей, поддержания водного баланса кожи, а также для сохранения здоровья суставов. Медь является компонентом антиоксидантной системы, необходима для кроветворения, участвует в синтезе ряда гормонов", - рассказала Михалева.

Марганец, по ее словам, регулирует работу эндокринной системы (метаболизм инсулина, половых гормонов), необходим для костеобразования, регуляции углеводного и липидного обмена. Кобальт участвует в кроветворении, синтезе ряда гормонов и антиоксидантов.

Кроме того, как обратила внимание врач, клубника содержит необходимые для организма пищевые волокна, в частности, пектин, который обладает способностью связывать и выводить из организма холестерин, токсичные вещества, тяжелые металлы. Пищевые волокна также способствуют улучшению пищеварения, нормализации перистальтики кишечника, росту нормальной микробиоты, профилактике запоров и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Фруктовые кислоты, содержащиеся в клубнике, обладают стимулирующим пищеварение и перистальтику, а также антимикробным и пребиотическим действием.

"Важный факт, что клубника является низкокалорийным продуктом и может использоваться в питании в том числе лиц, склонных к избыточному весу. Она содержит всего 41 ккал на 100 г, что делает ее диетическим продуктом. Содержание сахара в ней среднее - 7.4 г на 100 г, поэтому людям с сахарным диабетом нужно соблюдать осторожность и употреблять клубнику в ограниченных количествах", - добавила диетолог.

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