Ученые рассказали о неочевидной опасности употребления сладкого кофе

Употребление кофе с сахаром или искусственными подсластителями может нарушить привычные циклы сна и бодрствования, предупредили ученые, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В проведенном исследовании мышей разделили на несколько групп: первой давали раствор с 0,1 процента кофеина и 0,1 процента сахарозы; вторая группа получала аналогичный напиток, но с 0,1 процента сахарина; третья же пила лишь воду с кофеином.

Результаты эксперимента показали, что грызуны, употреблявшие сладкие напитки, начали вести себя так, словно адаптировались к дневному образу жизни, вместо привычного ночного режима. Длительность их бодрствования значительно увеличилась.

Это изменение было связано с тем, что сахара способствуют выработке дофамина, который отвечает за поднятие настроения и стимулирование физической активности. Таким образом, сочетание бодрящего кофе с подсластителями оказывается мощным воздействием на дофаминовые рецепторы, написано в исследовании на сайте nature.com.