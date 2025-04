Вот, что произойдет, если есть малину каждый день

Малина полна важных питательных веществ, таких как клетчатка, антиоксиданты и витамин С.

Как передает Day.Az, употребление малины может поддержать здоровье сердца, кишечника, иммунной системы и многого другого, пишет Eatingwell.

Польза малины для здоровья

Регулирует походы в туалет

"В одной чашке малины содержится 8 граммов клетчатки, что отлично подходит для здорового стула", - сказала диетолог Элизабет Харрис.

Кроме того, по словам диетолога Кэролайн Янг, малина богата нерастворимой клетчаткой, которая помогает пищеварительной системе работать хорошо.

Этот тип клетчатки увеличивает объем стула, помогая ему быстрее проходить через организм, и может помочь сделать походы в туалет более регулярными и комфортными.

Улучшает здоровье сердца

Хотя витамин С и содержание клетчатки в малине часто затмевают все, эта ягода также является полезным источником калия, обеспечивая 4% от дневной нормы на чашку. По словам Харрис, малина, как источник калия, способствует здоровью сердца, помогая снизить высокое кровяное давление и уменьшить риск инсульта.

Балансирует уровень сахара в крови

В малине мало сахара и много клетчатки, что делает ее отличным выбором для людей с диабетом или преддиабетом. Сочетание низкого содержания сахара и высокого содержания клетчатки может помочь минимизировать скачки сахара в крови. Кроме того, в сочетании с постным белком или полезным жиром, например орехами, малина легко вписывается в сбалансированный, благоприятный для диабетиков перекус, сказала диетолог Мэйси Диулус.

Уменьшает воспаление в рганизме

Харрис отметила, что красная малина содержит антоцианы и другие полифенолы, которые, обладают полезными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Борясь с воспалением, малина может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца. На самом деле, благодаря впечатляющему содержанию антиоксидантов, ягоды являются ключевым компонентом диеты MIND - режима питания, разработанного для защиты здоровья мозга и замедления прогрессирования когнитивного спада.

Укрепляет иммунную систему

Малина - источник витамина C, антиоксиданта, необходимого для поддержания иммунитета, здоровья кожи и сердца и многого другого. Помимо защиты клеток от свободных радикалов, витамин C известен своей ролью в иммунном здоровье. Этот водорастворимый витамин способствует заживлению ран и укрепляет иммунную систему, помогая организму бороться с вредными патогенами. Всего 1 чашка малины обеспечивает более трети суточной нормы витамина C.