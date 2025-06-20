Названы продукты, которые снижают риск онкологии

Онкология - это не только "сбой ДНК", но и результат сложных биохимических изменений, включающих хроническое воспаление, оксидативный стресс, нарушение деления клеток и деградацию систем клеточного надзора.

Как передает Day.Az, правильное питание не дает гарантии защиты, но может влиять на ключевые механизмы, лежащие в основе канцерогенеза, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Есть продукты, снижающие риск онкологии с точки зрения физиологии и биохимии.

1. Крестоцветные: модуляция детоксикации и эпигенетики.

"Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат глюкозинолаты, которые при разрезании и жевании превращаются в сульфорафан и индол-3-карбинол. Эти вещества активируют ферменты II фазы детоксикации печени (в том числе глутатион-S-трансферазу), помогая нейтрализовать и вывести канцерогены.

Кроме того, они влияют на экспрессию генов, связанных с апоптозом, через эпигенетические механизмы - особенно HDAC (гистондезацетилазы), которые регулируют "включение" и "выключение" противоопухолевых генов", - сказала врач.

2. Томат и ликопин: защита мембран от окисления.

"Ликопин - мощный антиоксидант-каротиноид, который встраивается в липидные мембраны клеток, защищая их от перекисного окисления (особенно в тканях с высокой скоростью обмена, таких как предстательная железа). Он снижает активность факторов воспаления, таких как NF-κB, а также подавляет инсулиноподобные сигнальные пути (IGF-1), которые способствуют пролиферации клеток - ключевому этапу в развитии опухоли", - заявила она.

3. Ягоды: активация апоптоза и блокада ангиогенеза.

"Антоцианы, эллаговая кислота и ресвератрол, содержащиеся в ягодах, ингибируют ангиогенез - образование новых сосудов, питающих опухоль. Они также активируют каспазы - ферменты, запускающие апоптоз (запрограммированную гибель поврежденных клеток). Ягоды блокируют окислительный стресс за счет подавления свободных радикалов и восстановления баланса редокс-системы", - подчеркнула врач.

4. Куркума: модуляция сигнальных путей.

"Куркумин вмешивается в многочисленные сигнальные каскады: от подавления NF-κB (воспаления) и STAT3 (роста опухоли) до усиления активности p53 - "стража генома", запускающего апоптоз при повреждении ДНК. Куркумин также стабилизирует митохондриальные мембраны, нарушая энергетический метаболизм опухолевых клеток. Биодоступность куркумина повышается при сочетании с пиперином (черный перец) и жирами", - добавила она.

5. Чеснок и лук: детокс и подавление канцерогенеза.

"Алицин и другие органосернистые соединения повышают активность ферментов, участвующих в обезвреживании канцерогенов (фаза I и II детоксикации в печени). Они также вмешиваются в сигнальные пути роста опухолей и блокируют нуклеарные факторы, отвечающие за воспаление. Но алицин нестабилен, его концентрация выше в свежем, раздавленном чесноке, выдержанном 10-15 минут перед употреблением", - отметила врач.

6. Орехи: селен и защита ДНК.

"Бразильские орехи - богатейший источник селена, который входит в состав глутатионпероксидазы - одного из ключевых ферментов антиоксидантной защиты. Селен стабилизирует ДНК, участвует в репарации и предотвращает мутагенез.

Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, которые уменьшают уровень провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6), связанных с хроническим воспалением - фоном для канцерогенеза", - подчеркнула врач.

7. Зеленый чай: антипролиферативное действие.

"Катехины, особенно EGCG, блокируют тирозинкиназы и другие белки, стимулирующие деление клеток. Они также подавляют ангиогенез и инвазию - процессы, необходимые опухолям для роста и метастазирования. Зеленый чай снижает уровень окисленного ЛПНП, что важно для профилактики и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний", - сказала она.

8. Клетчатка и микробиота: ферментативная защита.

"Клетчатка (из овощей, бобовых, семян) служит субстратом для полезных бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират. Бутират модулирует экспрессию генов, укрепляет слизистый барьер кишечника и индуцирует апоптоз в опухолевых клетках толстой кишки. Дисбаланс микробиоты (дисбиоз) и воспаление слизистой - один из пусковых факторов колоректального рака", - заявила врач.

Питание может стать частью биохимической профилактики онкологии. Антиканцерогенное питание - это не "диета от рака". Рацион, включающий вышеперечисленные продукты, не может заменить скрининги и наблюдение у врача, но может стать серьезным вкладом в профилактику - на уровне молекулярных процессов, резюмировала она.