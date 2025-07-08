Названа неочевидная польза фисташек

Замена обычного вечернего перекуса на порцию фисташек может благотворно повлиять на кишечную микрофлору у людей с преддиабетом. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания. Результаты их работы опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В исследовании участвовал 51 взрослый с преддиабетом. В течение двух 12-недельных периодов они поочередно получали либо стандартный углеводный перекус (например, 1-2 ломтика цельнозернового хлеба), либо около 57 граммов фисташек перед сном. У всех участников собирали и анализировали образцы стула, чтобы оценить состав микробиоты.

Оказалось, что ночной перекус фисташками усиливает рост полезных бактерий Roseburia и представителей семейства Lachnospiraceae. Эти микроорганизмы вырабатывают масляную кислоту (бутурат) - вещество, которое питает клетки кишечника, поддерживает иммунитет и уменьшает воспаление. Также после диеты с фисташками снижалось количество потенциально вредных бактерий, включая Blautia hydrogenotrophica, которая может быть связана с риском болезней почек и сердца.

Авторы подчеркивают: влияние на микробиом может объяснять потенциальную пользу фисташек при нарушении обмена веществ. Однако прямую связь с профилактикой диабета еще предстоит подтвердить.