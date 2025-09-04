Почему нельзя есть арбуз на ночь?

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что арбуз и дыню не стоит употреблять вечером, потому что это может привести к проблемам со сном. Его слова приводит издание La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они отлично увлажняют, да. Но поскольку они так богаты водой, они могут заставить вас проснуться и пойти в туалет посреди ночи", - пояснил эксперт.

Врач обратил внимание, что как дыня, так и арбуз более чем на 90% состоят из воды, что становится проблемой, если есть их перед сном.

Кроме того, Фелисес призвал отказаться вечером от употребления ананаса из-за того, что в нем содержится много кислоты. По словам медика, она может вызвать дискомфорт в желудке, особенно при наличии гастроэзофагеального рефлюкса. Помимо перечисленных продуктов также стоит перенести на обед или завтрак авокадо, поскольку продукт тяжело переваривается, заключил Фелисес.