Какие нарезанные арбузы и дыни безопасно покупать?

Нарезанные свежие овощи, фрукты и ягоды можно покупать без угрозы отравления в случае, когда их помещают в герметичную упаковку с модифицированной газовой средой. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, передает Day.Az.

Эксперт объяснила, что в жаркую погоду температура в доме и на улице поднимается до 30 °C, что является опасным не только для человека, но и для продуктов питания. В жару в них активно размножаются болезнетворные бактерии, провоцирующие развитие кишечных инфекций и пищевых отравлений.

Особенно подвержены бактериальной порче сезонные летние продукты - фрукты, овощи и ягоды. Чаще всего загрязнены патогенными микроорганизмами предварительно нарезанные плоды, однако среди них есть варианты, которые можно приобретать без угрозы здоровью.

"Свежие овощи и фрукты нередко продают в нарезанном виде в герметичных пластиковых упаковках. Преимущество газовой упаковки в том, что из нее выкачивают воздух и заменяют на смесь инертных газов, углекислый и азот. Условия для хранения создаются за счет пониженного количества кислорода (в пределах 3-8%) и повышенного содержания углекислого газа", - рассказала Газете.Ru специалист.

По словам эксперта, такая среда задерживает появление мягких мест на поверхности фруктов и овощей, а также замедляет скорость различных химических реакций, которые сопутствуют их созреванию.

"Такие продукты безопасны, но не стоит забывать о сроках годности: свежие овощи и фрукты не хранятся дольше 5-12 суток при температуре от +2 до +6 °C", - уточнила Фоменко.

Специалист по пищевой безопасности напомнила, что срок годности ягод, фруктов или овощей в стаканчиках, меньше: они хранятся один-два дня, причем только в холодильнике.

"С точки зрения пищевой безопасности это сомнительный вариант готового блюда. Неизвестно, когда были нарезаны эти фрукты, чем обрабатывали ножи, насколько хорошо были вымыты плоды и где они хранились в нарезанном виде", - заключила эксперт.