Раскрыты уникальные свойства лисичек

Грибы лисички обладают противопаразитарными свойствами, улучшают сон, снижают уровень стресса и повышают работоспособность организма. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман, передает Day.Az.



"Лисички - один из немногих растительных источников витамина D, необходимого для здоровья костей, иммунитета и нервной системы. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет иммунитет и регулирует настроение. Лисички содержат витамины B1, B2, B3, B5 и B6, которые необходимы для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Витамины группы B помогают снизить уровень стресса, улучшить сон и повысить работоспособность. Витамин А поддерживает здоровье глаз, укрепляет иммунитет и защищает кожу от повреждения. Лисички богаты калием, медью, цинком, селеном и другими микроэлементами, необходимыми для нормальной работы организма. Калий важен для поддержания нормального артериального давления, медь - для кроветворения, цинк - для иммунитета, а селен - для защиты клеток от повреждения", - сказала Гузман.

Она также обратила внимание на уникальное вещество, которое содержится только в лисичках.

"Это хиноманноза. Она обладает противопаразитарными свойствами - парализует нервную систему паразитов, что приводит к их нейтрализации. В отличие от синтетических препаратов, хиноманноза не токсична для человека. Лисички также содержат полисахариды (бета-глюканы), которые обладают иммуномодулирующими свойствами и могут стимулировать противоопухолевый иммунитет. Бета-глюканы активируют иммунные клетки, такие как макрофаги и NK-клетки, которые уничтожают раковые клетки. Лисички содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения", - рассказала Гузман.