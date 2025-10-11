https://news.day.az/gurmaniya/1785403.html Диетолог опровергла пользу стакана теплой воды после пробуждения Многие специалисты рекомендуют своим пациентам выпивать стакан теплой воды после пробуждения. Диетолог Аманда Фигейредо во время беседы с изданием Terra опровергла пользу этого ритуала, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.
- Многие считают, что теплая вода может ускорить обмен веществ или улучшить пищеварение, но имеющиеся на сегодняшний день исследования не дают убедительных доказательств на этот счет, - подчеркнула эксперт.
Несмотря на это, для здоровья действительно важно регулярное употребление жидкости. При этом вода может быть разной температуры, так как степень насыщения организма влагой от этого не зависит, добавили в газете.
