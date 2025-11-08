Врач перечислила полезные свойства тыквы

Тыква помогает улучшить зрение, поддержать здоровье сердца и улучшить настроение, заявила "Газете.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также отметила мочегонное действие овоща, передает Day.Az.

"Тыква содержит бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, необходимый для зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек, а также для укрепления иммунитета. Витамин С, который укрепляет иммунную систему, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена. Тыква содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и B9, которые необходимы для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Овощ богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение, помогает снизить уровень холестерина в крови и контролировать уровень сахара", - сказала Гузман.

Тыква также содержит калий, магний, железо, цинк и другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма.

"Калий важен для поддержания нормального артериального давления, магний - для здоровья нервной системы, железо - для кроветворения, а цинк - для иммунитета. Тыква содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения. Триптофан, аминокислота, участвует в синтезе серотонина - гормона счастья, поэтому блюда из тыквы способны улучшить настроение. Овощ также обладает мочегонным действием - помогает вывести лишнюю жидкость из организма", - добавила Гузман.