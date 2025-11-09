Диетолог посоветовала не убирать сладости из рациона ребенка

Многие родители исключают из рациона ребенка сладости, однако и такие продукты нужны организму, рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, передает Day.Az.

По ее словам, источники углеводов - это сахар, все сладкое, в том числе фрукты, кондитерские изделия, далее - овощи, хлеб, крупы, молочный сахар, содержащийся в молоке.

"Роль углеводов особенно важна из-за большой подвижности и физической активности детей. Большая работа мышц требует больших энергетических затрат и богатой углеводами пищи. Фрукты, овощи, плодоовощные соки содержат углеводы (сахара), некоторые витамины, микроэлементы, а также такие полезные вещества, как пектин, клетчатка, пищевые волокна и другие. Эти продукты улучшают работу органов пищеварения, предотвращают возникновение запоров. Необходимы такие источники углеводов, как хлеб, макароны, крупы, растительные и животные жиры, особенно гречневая и овсяная крупы. Однако во всем нужно соблюдать меру", - объяснила она.

Для того чтобы минимизировать тягу к сладостям, необходимо помнить о том, что пищевое поведение ребенка формируется в семье. Главный совет - не приучать ребенка к сладкому: не подслащивать каши, не добавлять сахар в чай, ягоды или фрукты.

"Ребенку младшего школьного возраста можно есть до 10-15 г сладостей, то есть две конфеты, печенья или мармеладки. Зефир и пастила более сладкие, поэтому их можно есть по одной штуке в день. Важно помнить, что сладкое можно давать только после полноценного приема пищи", - резюмировала эксперт.