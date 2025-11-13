Названы самые вредные виды кофе

Самым опасным видом кофейного напитка является растворимый кофе "три в одном", рассказала врач Александра Филева. Она пояснила, что этот продукт содержит большое количество сахара, гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки, способные вызывать аллергические реакции и негативно влиять на микрофлору кишечника, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Регулярное употребление кофе "три в одном" может привести к проблемам с пищеварением, набору веса, метаболическому синдрому, сахарному диабету второго типа, - предупредила специалист.

Кроме того, опасность представляют кофе с сиропами и взбитыми сливками, отличающиеся высокой калорийностью и содержащие ингредиенты, способствующие развитию заболеваний печени и нарушению обмена веществ.

Фраппучино и аналогичные прохладительные кофейные напитки также попали в список вредных продуктов из-за большого количества сахара и искусственных компонентов.

Для минимизации вреда врач рекомендует выбирать качественный натуральный кофе, избегать чрезмерного употребления сахара и искусственных добавок, а также соблюдать умеренность в потреблении напитка, заключила Филева.