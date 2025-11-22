Врач подсказала варианты сделать кофе полезнее
Гастроэнтеролог Саураб Сетхи подсказал, как за несколько секунд увеличить пользу кофе. Его цитирует Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Врач считает, что если в черный кофе добавить щепотку корицы, то напиток станет не только ароматнее, но и полезнее. "В корице содержатся мощные антиоксиданты, и она помогает снизить скачки сахара в крови", - пояснил он.
Еще одним вариантом сделать кофе полезнее гастроэнтеролог назвал кокосовое масло. По его словам, такой напиток снабжает организм энергией и является полезным для мозга. Для еще большей пользы Сетхи посоветовал добавить в напиток тертый черный шоколад. Врач указал, что в нем много полифенолов, которые в сочетании с кофе, становятся превосходными питательными веществами для бактерий в кишечнике. Помимо этого, шоколад является хорошим источником антиоксидантов, заключил врач.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре