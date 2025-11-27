Названа оптимальная норма кофе, чая и воды для здоровья

Употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение 13 лет ученые анализировали информацию о здоровье и питании 183 тысяч человек. Наиболее благоприятным состоянием здоровья оказалось у участников, которые придерживались определенного соотношения напитков в рационе - "две чашки чая к трем чашкам кофе". Также испытуемые с наиболее высокими показателями здоровья регулярно потребляли обычную воду.

По словам исследователей, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы. Также это соединение поддерживает здоровый состав микрофлоры кишечника. Катехины из чая обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует защите сосудов и тканей от повреждений.

Исследователи напомнили: три и более чашки кофе в день могут стать причиной бессонницы и перебоев сердечного ритма. Ученые также уточнили, что избыточное потребление воды может вызвать нарушения электролитного баланса.